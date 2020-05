Un accord a été signé mercredi, entre la Conect et le Programme des Nations Unies pour le Développement en Tunisie (PNUD), en vertu duquel le projet ” Entrepreneuriat pour le développement ” du PNUD, apportera son soutien à la 4ème édition du baromètre de la santé de la PME ” MIQYES “.

Selon la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie, une édition spéciale 2019-2020, MIQYES- Post COVID-19, vient d’être lancée, et elle sera adaptée à la conjoncture imposée par la pandémie.

Cette nouvelle édition aura pour objectif l’établissement d’un diagnostic interne et externe des PME tunisiennes, et l’évaluation de l’impact de la pandémie COVID-19 sur l’activité de la PME et sa survie, ainsi que l’analyse des changements et évolutions identifiés. La finalité est de proposer aux partenaires de la PME/TPE (institutions financières, organismes d’appui, …) des solutions et des actions concrètes d’amélioration de leurs services essentiellement pour la relance post COVID-19.

A noter que la signature de cet accord a été faite par Tarak Cherif, Président de la CONECT, et Steve Utterwulghe, Représentant Résident du PNUD en Tunisie.