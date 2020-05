Leur fortune a augmenté de 434 milliards de dollars grâce à la Covid-19

Selon plusieurs centres de d’études et de réflexion, quelque “600 ultra-riches américains ont vu leur fortune augmenter de 434 milliards de dollars”, rapporte l’AFP citée par Le Figaro.

A la différence du climat général de l’économie mondiale, mais aussi de la destruction de plusieurs dizaines de millions d’emplois aux Etats-Unis, les milliardaires américains se frottent les mains, grâce ou à cause de la pandémie de Covid-19.

En effet, “entre le 18 mars et le 19 mai 2020, les 600 ultra-riches américains ont ainsi vu leur fortune augmenter de 434 milliards de dollars, soit une hausse de près de 15% en deux mois, selon le magazine Forbes publié jeudi 21 mai.

Suite aux mesures de confinement de la population, la fermeture des restaurants et des magasins, les achats en ligne ont bondi partout dans le monde mais beaucoup plus en Amérique. Du coup, les 5 géants du web ont été les “bénis” par la pandémie, à savoir “… Jeff Bezos (Amazon), Bill Gates (Microsoft), Mark Zuckerberg (Facebook), Warren Buffett et Larry Ellison (Oracle Corporation) qui ont fait grimper leur richesse de 75,5 milliards de dollars au total”, souligne Le Figaro.

Par exemple, Jeff Bezos et Mark Zuckerberg auraient vu augmenter leur fortune respectivement de plus de 30% et de plus de 46%, selon ce rapport d’Americans for Tax Fairness et de l’Institute for Policy Studies Program for Inequality.

Alors oui, la pandémie a lourdement et de façon massive l’économie mondiale, mais elle aussi permis à d’autres secteurs de réaliser de bonnes affaires.

Ainsi va la vie!