Après avoir longtemps averti sur la possibilité de « contracter de contracter une infection au coronavirus en touchant des surfaces ou des objets contaminés…», le Centre de prévention des maladies infectieuses (CDC) affirme le contraire désormais. Il assure que « celui-ci ne se propage pas facilement via les surfaces contaminées par le Covid-19 », rapporte le site web belge rtbf.be.

Du coup, notre source indique que « ceux qui essuient leurs courses et autres paquets dans le contexte de la pandémie de coronavirus, peuvent désormais pousser un ouf de soulagement ».

Ceci étant, même si cette transmission ne se fait pas par le contact, «… les experts américains avertissent que cela ne signifie pas pour autant qu’il n’est plus nécessaire de prendre des précautions pratiques et réalistes pour arrêter la propagation de la Covid-19 ».

Le CDC rappelle cependant que le virus se transmet principalement de personne à personne, et que le nouveau coronavirus “se propage très facilement et durablement entre les personnes“. Et faut continuer à se laver les mains de façon permanente.

Toujours selon l’agence américaine, « le virus peut être présent sans être infectieux ».

Voici les explications du Dr John Whyte, médecin en chef du site web de santé WebMD : “Beaucoup de gens craignaient qu’en touchant simplement un objet, ils puissent attraper le coronavirus et ce n’est tout simplement pas le cas. Même si un virus peut rester sur une surface, cela ne signifie pas qu’il est réellement infectieux. Je pense que cette nouvelle ligne directrice aide les gens à mieux comprendre ce qui augmente ou non le risque. Cela ne signifie pas que nous devons cesser de nous laver les mains et de désinfecter les surfaces. Mais elle nous permet d’être pragmatiques et réalistes alors que nous essayons de retrouver un sentiment de normalité“.

Comprendre par-là qu’il est sage de prendre les précautions, d’observer les bons gestes…