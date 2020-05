La Fondation SMU, association à but non lucratif créée par la SMU-South Mediterranean University et qui œuvre pour l’accessibilité à l’excellence académique et l’égalité des chances, lance un appel à candidatures pour son programme de bourses pour la rentrée 2020-2021.

Ce programme, à destination des bacheliers et candidats en Master ou cycle ingénieur, offrira à 40 bénéficiaires l’opportunité de financer partiellement ou totalement leurs études supérieures au sein de l’une des deux écoles de la SMU : la MSB-Mediterranean School of Business ou la MedTech – Mediterranean Institute of Technology.

Trois types de bourses : Excellence, Egalité et Diversité

Les candidats pourront postuler à trois types de bourses, allant de 25% à 100% des frais de scolarité, selon leurs profils :

Bourse d’Excellence pour les étudiants exceptionnels : cette bourse s’adresse aux candidats brillants, talentueux, motivés et investis dans la vie associative.

Bourse Egalité, opportunités égales pour tous : vise les étudiants exceptionnels ayant des difficultés financières, afin de leur permettre d’entamer ou de poursuivre un cursus Licence, Master ou ingénieur.

Bourse Diversité : destinée aux candidats internationaux issus des pays émergents et/ou aux candidats en situation de handicap.

« Depuis sa création, la SMU a œuvré pour le développement du savoir et de l’excellence académique en Tunisie. Aujourd’hui, la Fondation SMU perpétue cette tradition avec l’objectif d’ouvrir au plus grand nombre ses programmes autour de l’éducation, de la recherche, de l’employabilité et du développement des compétences. Nous avons mis en place une sélection rigoureuse afin de faire bénéficier les plus méritants de nos initiatives, tout en nous assurant d’offrir des opportunités à tous », a commenté Mahmoud Triki, président de la Fondation SMU.

La date limite de dépôt des candidatures est prévue pour le 15 juillet 2020 avec une attribution des bouses effective au cours du mois de septembre 2020.

Pour plus de détails sur ce programme, visitez notre site web ou notre page Facebook.

A propos de la Fondation SMU

La Fondation SMU, association à but non lucratif, créée par la South Mediterranean University (Groupe SMU: MSB & MedTech) a pour mission de promouvoir et d’accompagner le développement des Talents à travers 4 axes : l’aide au financement des études, le lancement de projets de recherche et d’initiatives autour de l’employabilité et du développement des compétences.