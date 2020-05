La représentante du haut commissariat des Nations unies pour les des réfugiés à Tunis (UNHCR), Hanen Hamden a exprimé, lors d’un entretien lundi avec la présidente de l’union nationale de la femme tunisienne (UNFT), Radhia Jeribi, la volonté de mettre en place une stratégie de travail qui sera couronnée par une convention de partenariat visant à assurer une protection aux réfugiés.

La représentante du UNHCR a souligné, à cette occasion, l’impératif d’accroître les efforts afin d’alléger la souffrance de cette catégorie sociale vulnérable et leur garantir une vie digne selon les normes internationales.

Hamden a salué, à ce propos, les efforts déployés par l’UNFT et les services fournis afin de venir en aide aux catégories vulnérables.

Pour sa part, la présidente de l’Union Radhia Jeribi a estimé que la Tunisie n’est plus un point de passage mais plutôt, devenue un pays d’accueil . Elle a rappelé la souffrance de cette catégorie sociale vulnérable et les difficultés qu’elle rencontre notamment sur les plans juridique et social.