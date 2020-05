Le ministre des Affaires étrangères, Noureddine Erray, s’est entretenu lundi au téléphone avec son homologue russe Sergeï Lavrov. L’entretien a abordé les moyens de développer et d’enrichir les différents domaines de coopération exceptionnelle entre les deux pays notamment les domaines commercial et économique.

Les deux responsables diplomatiques ont souligné la nécessité de renforcer la concertation et la coordination politique entre les deux pays, eu égard au statut de la Tunisie en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité de l’ONU, indique le département des Affaires étrangères.

Noureddine Erray a rappelé, à cette occasion, l’initiative du président de la République appelant à ce que toutes les organes et institutions de l’ONU, et à leur tête le Conseil de sécurité, assument leur entière responsabilité dans la lutte contre la pandémie du coronavirus.

L’initiative a fait l’objet d’un projet de résolution onusien dans l’objectif d’activer la solidarité internationale vis à vis de cette crise sanitaire.

L’entretien a, également, permis d’échanger les points de vue concernant les derniers développements au niveau régional et international, notamment la cause palestinienne et la situation en Libye.