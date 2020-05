Les indicateurs d’activité de la société SOTETEL du 1er trimestre 2020 font ressortir les faits marquants suivants :

1. Revenus :

Des produits d’exploitation de 6344 kDT, en baisse de 46,5% par rapport au 1er trimestre 2019 expliquée par un ralentissement de l’activité locale et à l’export pour plusieurs raisons :

– Difficultés d’approvisionnement, notamment pour la fourniture importée destinée aux projets (câbles en fibre optiques et accessoires de raccordement) ;

– Ralentissement du rythme des commandes et le report de certaines opérations par nos clients ;

– Projets entamés et non clôturés à cause du confinement au mois de Mars ;

– Quasi-arrêt des activités de nos partenaires et fournisseurs ;

– Contraintes de déplacement des équipes de production entre les régions ;

Un chiffre d’affaires à l’export de 358 kDT, en baisse de 45,7% par rapport au 1er trimestre 2019 impacté par un ralentissement de l’activité de notre succursale à MALTE pour des raisons liées à la pandémie du Coronavirus.

2. Charges d’exploitation :

Des charges d’exploitation de 7833 kDT, en baisse de 32,1% par rapport au 1er trimestre 2019:

– Des achats consommés de 3189 kDT, en baisse de 55,7% par rapport au 1er trimestre 2019, améliorant ainsi le ratio de marge brute qui passe de 39,3% en 2019 à 49,7% en 2020 ;

– Des charges de personnel de 3667 kDT, en hausse de 11% par rapport à 2019, expliquée par :

– L’application des accords d’augmentation des salaires entre la Centrale syndicale et le Gouvernement ;

– La charge de personnel qui demeure fixe avec une faible marge de manœuvre pour sa réduction malgré la baisse de plan de charge en période de crise ;

– Les autres charges d’exploitation de 976 kDT, en baisse 5,2% par rapport 2019 ;

– Un EBITDA négatif de -1488 kDT en régression par rapport au 1er trimestre 2019, expliquée essentiellement par la forte baisse des revenus.