Le ministre des Affaires étrangères Noureddine Erray a évoqué, dimanche dans un entretien téléphonique, avec son homologue français Jean-Yves Le Drian, les moyens de promouvoir l’action commune et l’échange de visites en vue de renforcer le partenariat stratégique entre la Tunisie et la France dans tous les domaines.

Les deux ministres ont souligné, à cette occasion, les fortes relations tuniso-françaises et la volonté des deux pays de les hisser davantage, lit-on dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères.

Ils ont également passé en revue les efforts déployés dans les deux pays pour lutter contre la propagation du coronavirus et contrecarrer ses répercussions sanitaires et économiques.

Erray a réitéré l’appel lancé par le Président de la République pour renforcer la solidarité internationale et développer le rôle des Nations Unies et ses institutions pour faire face aux conséquences de cette crise mondiale, rappelant l’initiative de la Tunisie de faire de cet appel un projet de résolution internationale pour relever les défis imposés à la population mondiale.

Les deux ministres ont insisté aussi sur l’importance de poursuivre la voie diplomatique et la concertation autour des questions régionales et internationales d’intérêt commun dont la crise en Libye, relevant l’attachement à la légitimité internationale pour rétablir la sécurité et la stabilité dans ce pays voisin, selon le même communiqué.