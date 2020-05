La production tunisienne d’huile d’olive devrait fortement chuter durant la campagne 2020/2021, étant donné que la filière oléicole nationale traversera l’année défavorable du cycle de production des oliviers. Ce repli de la production devrait engendrer un recul des exportations à 130 000 tonnes, selon le dernier rapport du Département américain du commerce (USDA).

Selon le même rapport, la production mondiale d’huile d’olive devrait reculer, en 2020/2021, pour la troisième année consécutive pour s’établir à 3 millions de tonnes contre 3,12 millions de tonnes un an plus tôt. Cette baisse est due à une contre-performance de la filière oléicole européenne, qui sera en partie compensée par la croissance des investissements de transformation des olives en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.

Le stock des exportations mondiales d’huile d’olive devrait se replier à 1 million de tonnes avec une contribution de 725?000 tonnes de l’UE.

Il est à rappeler que la Tunisie a enregistré une production record d’huile d’olive durant la campagne 2019/2020, avoisinant les 350 milles tonnes. Le pays est parvenu à exporter 146 mille tonnes d’huile d’olive pour des recettes de 896 MD, à fin mars 2020.