La direction régionale des domaines de l’Etat et des affaires foncières de la Manouba a réussi à récupérer, jeudi 14 mai, un terrain domanial agricole d’une superficie de 13 ha dans la zone de Borj Ennour à la délégation de Borj el Amri (gouvernorat de la Manouba).

Le terrain agricole a été pris en charge par l’unité de gestion des terrains domaniaux récupérés dans le grand Tunis relevant de l’office des terres domaniales (OTD) dans le but d’assurer sa réhabilitation et son exploitation de nouveau dans les plus brefs délais.

A rappeler que 3363 ha de terrains domaniaux ont été récupérés dans le gouvernorat de la Manouba depuis le démarrage de la campagne nationale de restitution des terres domaniales squattées prônée par le ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières.