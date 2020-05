Notre pays figure en 81ème position –sur un total de 84- au classement des pays offrant les meilleures opportunités à l’investissement direct étranger, élaboré par CEO World Magazine, une revue américaine basée à New York.

L’un des plus mauvais parmi les meilleurs ou l’un meilleurs parmi les plus mauvais ? C’est du pareil au même pour la Tunisie qui figure en 81ème position –sur 84- au classement des pays offrant les meilleurs opportunités à l’investissement direct étranger (IDE), élaboré par CEO World Magazine, une revue américaine basée à New York et dédiée au Top Management. Elle n’y devance que trois pays, à savoir l’Albanie, l’Afrique du Sud et la Bosnie Herzégovine.

132 500 réponses…

Ce classement est, d’après CEO World Magazine, le fruit d’un sondage annuel mené au sein de la communauté des affaires et plus particulièrement parmi des dirigeants d’entreprises mondiales, des conseillers financiers, des familles aisées, des institutions financières, des entreprises, des investisseurs privés, etc. Il classe les pays qui vont, selon toute vraisemblance, attirer le plus d’investissements au cours des trois prochaines années.

L’édition 2020 de ce sondage a été réalisée entre janvier et avril 2020 et a récolté 132 500 réponses venant seulement d’entreprises présentes sur des marchés étrangers, en l’occurrence dans 84 pays. Elles couvrent tous les secteurs d’activité et ont des revenus annuels s’élevant à 100 millions de dollars et plus.

Sur le plan arabe, la Tunisie est devancée par les Emirats arabes unis (EAU, 1er et 19ème sur la plan international), Oman (2ème, 45ème), Bahrein (3ème, 50ème), l’Arabie Saoudite (4ème, 63ème), le Qatar (5ème, 74ème), et le Koweït (6ème, 80ème).

A l’échelle africaine, la Tunisie fait meilleure figure puisqu’elle est avec l’Afrique du Sud (2ème, 83ème) les seuls pays du continent à y figurer.

Les 7 pays non arabes du classement…

Sept pays musulmans se classent aussi dans ce hit-parade des meilleures destinations pour l’IDE. Ce sont dans l’ordre l’Indonésie (1ère, 24ème), la Malaisie (2ème, 44ème), la Turquie (3ème, 52ème), l’Azerbaïdjan (4ème, 58ème), le Kazakhstan (5ème, 60ème), le Kosovo (6ème, 79ème) et la Bosnie-Herzégovine (7ème, 84ème).

Le Top 20 mondial…

Dans le monde, le Top 20 –dans lequel se trouve un seul pays arabe, les Emirats arabes unis, et aucun africain- est composé de pays de divers continents : Etats-Unis (1er), Singapour (2ème), Pays-Bas (3ème), France (4ème), Inde (5ème), Royaume-Uni (6ème), Australie (7ème), les Iles Vierges Britanniques (8ème), Suisse (9ème), Luxembourg (10ème), Brésil (11ème), Taïwan (12ème), Allemagne (13ème), Mexique (14ème), Irlande (15ème), Hong Kong (16ème), Canada (17ème), Pologne (18ème), Emirats arabes unis (19ème) et, enfin, Portugal (20ème).

M.M.