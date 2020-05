Les grandes surfaces commerciales, les marchés hebdomadaires et les marchés de bétail reprendront leurs activités demain vendredi 15 mai, selon les déclarations de la ministre chargée des grands projets nationaux, Loubna Jeribi, au cours d’une conférence de presse au palais du gouvernement à la Kasbah.

La ministre a souligné l’importance du respect des mesures sanitaires nécessaires, indiquant qu’à partir de lundi 18 mai 2020 les centres des enfants autistes seront ouverts, concomitamment avec le déconfinement des personnes dont l’âge se situe entre 15 et 65 ans.

Elle a relevé les difficultés rencontrées dans le secteur du transport surtout dans la capitale Tunis, évoquant précisément le non respect de la distanciation sociale, certaines sociétés n’ayant pas proposé le transport individuel, selon ses dires.

Une campagne de sensibilisation sera menée à partir de demain vendredi 15 mai pour sanctionner les contrevenants, avec pour objectifs de préserver les acquis sanitaires du pays et de réaliser des résultats positifs en matière de lutte contre le nouveau coronavirus, et ce,a-t-elle ajouté, en respectant les mesures sanitaires que sont le port des bavettes, le lavage fréquent des mains et la distanciation sociale.

D’après elle, la stratégie adoptée par le gouvernement repose sur l’évaluation continue de chaque avancée dans le confinement sanitaire, l’adaptation avec les nouvelles données et enfin le réajustement, si besoin est.

La ministre a, par ailleurs, estimé considéré que le nouvel horaire du couvre-feu, ne signifie pas l’ouverture des locaux commerciaux la nuit, affirmant que les autorisations de déplacement sont encore de mise jusqu’à nouvel ordre.

Elle a signalé que l’adoption de mesures plus flexibles reste tributaire des résultats de la propagation de cette pandémie et du respect des mesures sanitaires, indiquant qu’avec l’appui du ministère des affaires sociales 3 millions de bavettes seront distribuées gratuitement dans les moyens de transport en commun.

Selon elle, les campagnes de sensibilisation reposent sur un objectif principal, celui de changer le comportement des citoyens, en plus de la diffusion d’une culture de cohabitation avec ce virus, précisant que ces mesures, ne concernent pas la liberté du déplacement interurbain au cours de la période de l’Aïd El Fitr ainsi que l’ouverture des mosquées pour la prière collective accompagnés .

Pour ce qui concerne le bilan du déconfinement progressif et ciblé, la ministre a relevé que près de 2600 infractions ont été enregistrées dans les locaux qui n’ont pas respecté les conditions du port des bavettes et 3000 autres pour les locaux n’ayant pas respecté l’obligation de la distanciation sociale, faisant part de sa crainte de voir les résultats positifs de l’ouverture des locaux commerciaux être accompagnés d’un risque de retour à la case départ c’est -à-dire au confinement total comme c’est le cas de plusieurs pays dans le monde.