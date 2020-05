Si l’on en croit les prévisions du Fonds monétaire international (FMI), en Afrique cinq pays pourraient mieux tirer leur épingle du jeu, si toutefois la pandémie se terminait au cours de cette année 2020. Il s’agit de la Côte d’Ivoire, du Niger, des Seychelles, de la Guinée-Conakry et du Botswana.

Autrement dit, l’institution de Bretton Woods estime, dans un rapport, que ces 5 pays d’Afrique subsaharienne seraient moins impactés économiquement par le coronavirus.

En effet, le rapport du FMI précise même que la Côte d’Ivoire, par exemple, premier producteur mondial de cacao, sera « le premier pays africain à sortir du lot avec un taux de croissance de 8,7% en 2021 ».

Avec un taux de croissance de 8,1%, le Niger va talonner le pays d’Alassane Ouattara. Crédités des scores également à susciter des jalousies, de 8,1%, de 7,6% et 6,8%, respectivement pour la Guinée-Conakry, les Seychelles et le Botswana ne sont pas en reste.

Et le FMI d’expliquer : «la croissance de ces pays seraient moins touchée par la récession car leurs PIB sont essentiellement tirés par le secteur primaire notamment l’agriculture…, mais en revanche, les effets de la récession se feront sentir dans d’autres secteurs tels que le tourisme, le commerce et le transport».

En outre, «… le coronavirus aura des effets négatifs sur l’évolution de la dette publique dans ces pays », ajoute le rapport. En effet, le FMI estime que la dette publique de la Côte d’Ivoire se situerait à 31,5 milliards de dollars en 2020 et 30,8 milliards de dollars en 2021 ; celle du Niger se chiffrera entre 29,3 milliards de dollars et 28,6 milliards de dollars sur la période (2020/21) ; celle des Seychelles passera de 32,3 milliards de dollars en 2020 à 27 milliards en 2021 ; la Guinée aura une dette publique de 29 milliards de dollars en 2020 et de 32,7 milliards de dollars en 2021 ; le Botswana, se retrouvera avec une dette publique de 8,8 milliards de dollars et 8,4 milliards de dollars sur 2020 et 2021.

A rappeler que le FMI a basé ses prévisions pour ces 5 pays sur l’hypothèse que la Covid-19 se termine durant cette année 2020. A défaut, ces prévisions sont remettre à jour.