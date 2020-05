La Bourse de Tunis a clôturé la séance de mercredi, 13 mai 2020, en bonne mine. Le Tunindex a gagné 0,57%, à hauteur de 6 332, 04 points, dans un volume total 3,252 millions de dinars(MD), selon les données publiées sur son site.

Le titre SAH a réalisé la plus forte hausse de la séance avec une montée de 2,99% à 9,96 dinars(D). De même, le titre UNIMED a augmenté de 2,97% à 8,99 D, suivi de titre Délice Holding qui a réalisé une progression de 2,96% à 11,47 D.

Dans le vert, les titres ENNAKL et COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES ont gagné respectivement 2,95% et 2,94% pour clôturer à 10,09 D et 52,15 D.

A la baisse, les titres AIR LIQUIDE et Amen Bank ont réalisé une chute de 3% pour clôturer la séance à 80,75 D et 26,19 D, suivi d’ALKIMIA qui a réalisé une baisse de 2,93% à 30,72 D. Les titres OTH et SPDIT ont régressé respectivement de 2,90% et 2,77% à 9,7 D et 6,66 D.

Toujours, dans le rouge, le titre ELECTROSTAR a baissé de 2,70% à 0,72 D .