Le Syndicat des agriculteurs de Tunisie (SYNAGRI) appelle le gouvernement à mettre en place un programme exceptionnel visant à annuler les dettes des agriculteurs ainsi que les intérêts du principal de la dette, lesquels représentent l’obstacle principal à la pérennité de la chaîne de production et de distribution.

S’exprimant à l’occasion de la commémoration du 56e anniversaire de la Fête de l’évacuation agricole, mardi 12 mai 2020, le SYNAGRI a dénoncé la mesure annoncée par le gouvernement de prendre en charge 50% des frais de diffusion de toutes les chaines radiophoniques et télévisées privés, pour l’année 2020.

Cette subvention, insiste l’organisation, devait être orientée vers le secteur de l’agriculture qui fait face actuellement, à une crise sans précédent marquée par une baisse de la croissance et une paralysie des échanges commerciaux Le Syndicat a, dans ce contexte, appelé le gouvernement et la président de la République à la nécessité de prendre en considération la particularité du secteur.

“Le gouvernement est appelé à protéger les activités des petits exploitants, agriculteurs et pêcheurs contre la dégradation des prix et à les aider à commercialiser leurs produits”.

Il a également, mis l’accent sur l’impératif d’instaurer un climat de confiance entre l’agriculteur et l’Etat et de garantir ses droits conformément à la législation nationale, critiquant le manque d’accès des agriculteurs aux financements bancaires, ce qui a paralysé le bon déroulement les activités agricoles et empêché les producteurs de bénéficier d’un revenu et d’une vie décente.

S’agissant des exportations agricoles suspendues, le SYNAGRI a exhorté le gouvernement à trouver une solution à cette problématique et à préserver la sécurité alimentaire des citoyens.

D’autre part, l’organisation a appelé toutes les parties prenantes à engager un dialogue sur les failles juridiques liées à la situation des ouvrières agricoles.