Le ministère des Finances a annoncé, lundi, le lancement de la Plateforme digitale pour l’encadrement et le soutien des entreprises sinistrées par les répercussions économiques du confinement sanitaire général.

Pour s’inscrire, les entreprises intéressées doivent consulter le lien : https://entreprise.finances.gov.tn

Cette plateforme en ligne permet la réception des demandes des entreprises économiques sinistrées pour le bénéfice des mesures fiscales et financières qui ont été instaurées par le Décret-loi 2020-6 du 16 avril 2020 portant mesures fiscales et financières pour réduire les effets du virus corona “COVID-19” et ce, dans le but du maintien des postes d’emploi et de la garantie de la pérennité des entreprises économiques sinistrées et de leurs apporter assistance et soutien pour la continuité de leurs activités.