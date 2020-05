Les premiers signes de la maladie de la rouille noire ont été détectés, début mai 2020, pour la deuxième saison successive, dans deux champs céréaliers et sur deux variétés de blé dur dans une zone de production au nord ouest, a annoncé, lundi, le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

Le ministère a précisé que l’infestation reste très limitée, avec l’apparition de quelques pustules sur les tiges des plantes.

Les services spécialisés du ministère ont ainsi exhorté les Commissariats Régionaux au Développement Agricole dans les zones de production céréalière, les structures intervenantes et les agriculteurs multiplicateurs de céréales à faire preuve de vigilance lors des opérations de contrôle des champs céréaliers et à alerter les services spécialisés dès la détection des premiers symptômes de rouille noire afin de faire les prélèvements nécessaires et de prendre les mesures adéquates pour contenir la maladie et limiter sa propagation.

Rappelant que la rouille noire est une maladie qui affecte les champs de blé, d’orge et d’avoine, le ministère a appelé les agriculteurs concernés à contacter ses services régionaux et centraux pour avoir plus d’informations.