Une batterie de mesures d’appui au secteur du tourisme, touché de plein fouet par la crise du coronavirus sera annoncée, la prochaine semaine, a déclaré, samedi, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Ali Toumi.

Le secteur touristique, toutes activités confondues, a besoin d’un appui financier estimé à 500 millions de dinars, a-t-il dit, lors d’un webinaire organisé par l’Ecole Politique de Tunis, le Centre des Etudes Méditerranéennes et Internationales sur la thématique “Tourisme et artisanat face à la crise”.

Le tourisme, secteur stratégique pour l’économie tunisienne a subi des pertes directes estimées à plus de 6 milliards de dinars, selon la projection de l’année 2019 et la tendance de l’activité pour les mois de janvier et février 2020, a-t-il développé.

Les recettes touristiques pour l’année 2019 ont dépassé 9 milliards de dinars.

La Tunisie avait presque retrouvé ses records d’antan, ceux de l’année de référence 2010. Le nombre des nuitées a atteint, en 2019, 30 millions nuitées contre 35 millions de nuitées en 2010.

L’année dernière, environ 9 millions et 400 milles touristes en visité la Tunisie ( y compris les tunisiens résidents à l’étrangers et les visiteurs libyens et algériens).

Toutefois, selon le ministre du Tourisme, le nombre de touristes a augmenté mais celui de séjours a baissé parce que le type de séjour a changé. “Le touriste a tendance de voyager plus qu’une fois au cours l’année avec des courts séjours”.

Un protocole sanitaire spécifique au secteur

La relance du secteur dépendra des résultats d’évaluation du déconfinement partiel, selon le ministre. Ces résultats seront divulgué, le 18 mai 2020.

Pour réussir cette relance, un protocole sanitaire spécifique au secteur sera prêt la semaine prochaine.

” Tous les opérateurs touristiques (hôteliers, guide touristique, aéroports …), sont appelés à appliquer ce protocole élaboré conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé(OMS), dans le cadre d’un plan d’action stratégique et préventif élaboré par le département du tourisme”.

L’objectif recherché est de reprendre l’activité touristique une fois la crise du coronavirus terminée et assurer la bonne préparation des différentes institutions touristiques à l’accueil progressif des touristes.

Appel à promouvoir le tourisme local et de proximité

Dans son intervention, en ligne, le ministre du Tourisme, Mohamed Ali Toumi a mis l’accent sur la nécessité de développer le tourisme local et celui de proximité (Algérie , Libye), dans la conjoncture actuelle, “mais toujours en se conformant aux recommandations du protocole sanitaire du tourisme”.

Les agences de voyages et les hôtels sont appelés à présenter des offres aux familles tunisiennes avec des prix spéciaux, préconise Toumi.

“Le département du tourisme va encourager les amicales des sociétés à donner plus d’avantages à leurs adhérents tout en prolongeant le délai de paiement de leurs séjours”, a-t-il encore dit.