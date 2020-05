Beaucoup disent que l’Etat n’a pas les moyens pour soutenir les entreprises.

En d’autres termes, cela revient à dire:

– “Entreprises, faites votre deuil car vous allez disparaître”

– “Employés, faites votre deuil, vous serez bientôt au chômage”

– “Etat, fais ton deuil, tu n’auras plus de recettes fiscales”.

De mon côté, je ne demande qu’une seule chose: l’Etat a levé et collecté des fonds pour le sauvetage de l’entreprise suite à la crise COVID-19.

Que ces fonds soient effectivement mis à la disposition de l’entreprise et qu’un fonds spécial soit créé dans ce but afin qu’un suivi soit fait de l’usage de ces fonds et qu’ils n’aillent pas pour couvrir les dépenses classiques du budget.