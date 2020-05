Les services du ministère de l’Equipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire ont repris, lundi, les travaux des projets de maintenance, de curage et de renforcement des infrastructures de protection des villes des inondations, y compris ceux lancés dans le grand Tunis, et ce, dans le cadre d’accords cadres conclus pour une valeur globale de 1,35 million de dinars (MD).

Le ministère a annoncé, dans un communiqué, publié mardi, le lancement des travaux de curage du canal Oued Khalij, dans la ville de Boumhel (gouvernorat de Ben Arous), du canal Al Himaya, en parallèle avec la route régionale numéro 33, dans la région du lac 2 (gouvernorat de Tunis), du canal de Sidi Slimen à Ariana Soghra et du canal de protection contre les inondations dans la région de Douar Hicher (gouvernorat de la Manouba).

Le département de l’Equipement a ajouté qu’il œuvrera, progressivement, à accélérer le rythme de réalisation des travaux de maintenance et à élargir les domaines d’intervention, dans le cadre de programmes qui seront exécutés, conformément aux procédures du déconfinement ciblé.