Le Conseil de la Choura a chargé le bureau exécutif du mouvement Ennahdha de présenter des propositions en vue de faire face à la crise économique et sociale provoquée par le nouveau coronavirus.

” Ces propositions seront transférées au gouvernement qui œuvrera à leur concrétisation dans les plus brefs délais “, a affirmé Abdelkrim Harouni, président du Conseil au cours d’un point de presse lundi 4 mai.

La rencontre avec les médias est notamment consacrée à la présentation des recommandations de la 39ème session du conseil de la Choura tenue le weekend dernier à distance et en présence de tous les membres du conseil.

D’après Harouni, la réunion a porté sur la situation générale dans le pays, la continuité du service public ainsi que sur les mesures décrétées par le gouvernement pour endiguer la propagation de la pandémie de covid-19.

A cette occasion, le président du Conseil de la Choura à exhorté les forces de la nation et les partis politiques, toutes sensibilités confondues, à appuyer les efforts de l’Exécutif pour contrer la crise économique et sociale provoquée par la pandémie, loin de tout tiraillement et calcul politique étriqué.