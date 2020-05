L’absence d’abonnement internet est l’un des principaux obstacles auxquels sont confrontés certains étudiants de l’Ecole nationale d’ingénieurs de Monastir (ENIM) pour suivre les cours à distance.

Selon le directeur de l’ENIM, Mondher Zidi, cité par la TAP, la non possession d’ordinateur et les difficultés financières pour acquérir un abonnement internet sont les principaux problèmes que rencontrent certains étudiants.

L’école examine la possibilité de conclure un accord avec l’un des fournisseurs de service d’internet pour bénéficier de la 4G à des prix avantageux dans le but de pouvoir couvrir les abonnements des étudiants en difficultés financières, à travers des dons ou par le biais du budget de l’établissement, assure Zidi.

A partir des 4 et 5 mai 2020 et avec le confinement ciblé, l’école mettra à la disposition des étudiants qui peuvent se déplacer à Monastir des salles pour pouvoir suivre les cours à distance, mentionne la même source, en précisant que tous les cours ont été enregistrés et sont mis au profit des étudiants.

L’enseignement a démarré à distance à l’ENIM, depuis le 1er avril. Les cours se poursuivront jusqu’au 4 juin.