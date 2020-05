Ennahdha dénonce les déclarations politiques ainsi que les pratiques qui, selon le parti, “nourrissent les conflits et affaiblissent les efforts de l’Etat dans son combat contre le Covid-19 et la réalisation de la stabilité économique et sociale”.

Le mouvement souligne, dans ce sens, la nécessité d’œuvrer à la consécration de l’unité nationale à tous les niveaux.

Dans une déclaration publiée à l’issue de la réunion par visioconférence de on bureau exécutif, sous la présidence de Rached Ghannouchi, Ennahdha condamne les campagnes “douteuses” ciblant le Parlement et son président et qui cherchent, selon lui, à déstabiliser le processus démocratique et à affaiblir les institutions de l’Etat dans un contexte sanitaire et économique exceptionnel.

Ennahdha exprime dans sa déclaration son soutien aux efforts du gouvernement pour maîtriser la propagation du Covid-19, appelant à l’importance d’œuvrer en vue d’alléger l’impact de la crise sanitaire sur les domaines économiques et sociaux.

Sur un tout autre plan, et à l’occasion de la Fête du travail, le parti met en avant le rôle de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) dans le soutien des efforts de l’Etat et de ses institutions pour surmonter la crise sanitaire, à travers le dialogue et en faisant prévaloir l’intérêt de la nation.

Ennahdha salue, également, le rôle des autres organisations et associations à caractère social dans la défense des droits des travailleurs en ces circonstances difficiles.