La Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) a plaidé, dans une contribution publiée sur son site, pour une meilleure inclusion financière et un meilleur accès aux services financiers, pour les personnes vulnérables, face à la crise sanitaire et économique engendrée par le Covid-19.

Les auteurs de la publication estiment qu’outre les problèmes financiers d’ordre macro, tels que la gestion de la dette, les décideurs doivent tenir compte du fait que les retombées économiques du Covid-19, sont le plus durement ressenties par ceux qui ont un accès limité aux ressources financières.

Ainsi, considèrent-ils, ” l’inclusion financière, à travers un accès durable aux services financiers à un coût abordable, doit être un élément clé de la réponse politique des gouvernements à la crise actuelle “.

La CNUCED souligne, par ailleurs, que le ralentissement actuel de l’activité économique, bien que nécessaire pour faire face à la crise sanitaire, a entraîné un chômage de masse et une chute des revenus pour beaucoup de personnes. Toutefois, les soutiens accordés par les gouvernements aux entreprises et aux ménages, risquent de ne pas être accessibles aux personnes les plus vulnérables et les plus touchées par la crise du COVID-19, faute d’accès aux services financiers. Elle rappelle que ” même avant la pandémie, l’inclusion financière était une préoccupation clé de développement.

En 2017, seulement 63% des adultes dans les économies en développement avaient un compte dans une banque ou dans une autre institution financière, contre 93% dans les économies développées. Les pauvres, les moins instruits, les jeunes et les femmes souffrent de niveaux d’inclusion financière encore plus faibles “.

L’organisation onusienne a ainsi, exhorté les gouvernements à mettre en place, dans le cadre de leurs réponses aux répercussions du COVID-19, des plans à même de garantir l’accès à tous aux services financiers, en particulier aux personnes les plus vulnérables et défavorisées, de réduire le coût d’accès à ces services et de renforcer la protection de leurs utilisateurs.

La CNUCED invite, en outre, les gouvernements à assurer une meilleure coordination entre les prestataires de services financiers, y compris les bureaux de poste, à accorder une meilleure flexibilité, même temporaire, aux services financiers numériques, et à mettre en place des approches favorisant une meilleure gestion des risques.

Elle réitère ainsi son engagement à appuyer les pays dans leurs efforts visant à mettre en place des services financiers stables et inclusifs pour tous, y compris dans des circonstances extraordinaires comme celles aujourd’hui.