Les concours à l’économie (en glissement annuel) ont continué leur forte décélération initiée depuis le début 2019, passant d’un rythme annuel de 9,2% en janvier 2019 à 3,3% en janvier 2020, indique la Revue de la Conjoncture économique/ Janvier-Février 2020 qui vient d’être publiée par l’Institut tunisien de la compétitivité et des études quantitatives (ITCEQ).

La même note souligne, toutefois, qu’à fin février 2020, les intentions d’investissement déclarées au niveau des guichets uniques de l’APII, ont totalisé 591,9 MD dans l’Industrie manufacturière, soit 23,2% de plus que les deux premiers mois de l’année dernière.

Les activités qui ont affiché un accroissement par rapport à la même période de 2019, sont essentiellement, les industries mécaniques et électriques (+151%), les industries des matériaux de construction, céramiques et verres (+60%) et les industries diverses (+42%).

Cependant, les intentions d’investissement dans les activités de services, qu’elles soient totalement ou partiellement exportatrices, ont significativement régressées, totalisant 153,7 MD, soit un recul de 24,7% par rapport au cumul de janvier et février 2019.

La note de l’ITCEQ indique également que les créations de nouveaux projets industriels ont dominé les intentions d’investissement durant les 2 premiers mois de 2020 représentant 67% du total des intentions contre 41% pour la même période de 2019.

Les intentions d’investissement dans les zones de développement régional ont totalisé 438,6 MD à fin février 2020 (soit 60% du total des intentions enregistrées durant les 2 premiers mois 2020). A fin février 2019, les zones de développement régional n’ont drainé que 328,9 MD des intentions d’investissement soit 33% de moins que le niveau enregistré à fin février 2020.

Par ailleurs, les guichets uniques de l’APII ont enregistré, durant les 2 premiers mois de 2020, la constitution juridique de 1452 nouvelles entreprises soit 19% de plus que les résultats des 2 premiers mois de 2019.