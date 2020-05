Comme nous le rapportions il y a quelques jours, des chercheurs malgaches affirment avoir trouvé un remède contre le coronavirus portant le nom de Covid-Organics. Le président malgache, Andry Rajoelina, était même moté au créneau pour en faire la propagande.

Lire : Afrique : Madagascar annonce un “remède” contre le Covid-19

Aujourd’hui, ce sont plusieurs médias qui soulignent que la Grande Ile -comme on surnomme Madagascar- a non seulement entamé la production à grande échelle de ce remède censé avoir des effets préventifs et curatifs sur le Covid-19, mais aussi d’en offrir à certains pays du continent.

En effet, Laetitia Bezain, la correspondante à Antananarivo de RFI à Tananarive, indique que la Guinée équatoriale a affrété un avion qui est arrivé sur l’île dans l’après-midi du mercredi 29 avril pour ramener 1,5 tonne de cette décoction (Covid-Organics), ce qui équivaut à 10 000 doses du remède.

Bien entendu, aucune donnée scientifique ne permet de prouver l’efficacité de la trouvaille malgache, “puisque les études cliniques sont encore en cours”. Mais pour autant, plusieurs pays du continent auraient fait part de leur intérêt pour le Covid-Organics de Madagascar à base d’Artemisia. Outre la Guinée équatoriale, on parle de 15 pays de la sous-région d’Afrique de l’Ouest, dont la Guinée Bissau.

A suivre, car la piste pourrait être intéressante pour les d’Afrique subsaharienne, au lieu de rester des dépendants éternels de l’étranger.