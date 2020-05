Riadh Chaker, médecin et entrepreneur en micro informatique en France et à Djerba, et Malek Meftah, propriétaire d’une entreprise industrielle, viennent d’inventer un dispositif de protection médical, le premier du genre en Tunisie.

Il s’agit d’un dispositif de protection destiné au transport des personnes atteintes du Covid-19, équipé d’un système d’aération fournissant une assistance respiratoire au patient pendant une période comprise entre une et 6 heures, explique Dr Chaker.

Ces deux jeunes entrepreneurs présenteront, lundi, ce nouveau dispositif qui représente un support isolant dédié au transport des patients du Coronavirus jusqu’aux médecins de l’hôpital régional Sadok Mokadem, à Djerba.

Ils vont exposer leur expérience et examiner les éventuelles propositions de modifications pouvant être apportées par d’autres médecins.

Une correspondance sera ensuite adressée au ministère de la Santé pour obtenir une autorisation de l’industrialisation du produit.

Grâce à ce dispositif, le patient est placé à l’intérieur d’un sac fermé, équipé d’ un système de ventilation comportant des membranes qui purifient l’air. Cela va empêcher toute pollution de l’air pendant l’entrée ou la sortie, grâce à un ventilateur alimenté par une batterie.

Cette nouvelle invention est, également, lavable ce qui la rend donc réutilisable.

L’idée est née de la nécessité des hôpitaux d’un outil de prévention contre la contamination par ce virus, notamment pour protéger le personnel médical et paramédical.