Les derniers développements de la situation en Libye, ont été au centre d’un entretien téléphonique reçu, mercredi, par le ministre des Affaires étrangères Noureddine Erray de son homologue algérien Sabri Boukadoum

Les deux ministres ont affirmé, à cette occasion, leur attachement à une solution pacifique et consensuelle basée sur un dialogue inter-libyen, considéré comme unique voie pour faire réussir le processus politique dans ce pays, préserver son unité, garantir sa souveraineté et sa stabilité et réaliser les aspirations du peuple libyen frère en une vie digne, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

L’entretien a permis également de passer en revue les relations de coopération bilatérale et les liens de fraternité entre les deux pays ainsi que les moyens de les hisser à des paliers supérieurs.

Les deux ministres ont aussi procédé à un échange de vues sur les questions arabes, régionales et internationales d’intérêt commun, lit-on de même source.