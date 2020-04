La société des transports de Tunis (TRANSTU) a mis en place un nouveau système de stérilisation rapide au niveau des bus, contrôlé par le chauffeur, lui permettant de stériliser le bus en un temps record, lors de chaque trajet, selon un communiqué publié, mercredi par le ministère du Transport sur sa page “Facebook”..

Le ministère a souligné que ce système vise à stériliser complètement, le bus en un temps record; le chauffeur du bus, n’a qu’à appuyer sur un bouton et ce à chaque trajet dans les stations de départ et d’arrivée.

Ce système a été mis en œuvre par la TRANSTU, conformément aux exigences du plan national de lutte contre la propagation du coronavirus, dans le but d’assurer un service de transport, garantissant la sécurité des passagers.

Le ministre du Transport et de la Logistique, Anouar Maarouf, qui a effectué ce matin, une visite à l’entrepôt d’El Bokri , a pris connaissance de ce nouveau système et appelé à la nécessité de se concentrer sur les technologies modernes et réfléchir à de nouveaux mécanismes qui contribuent à l’amélioration du service de la TRANSTU.