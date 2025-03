Le Représentant Résident de la Banque mondiale (BM) pour la Tunisie, Alexandre Arrobbio a exprimé la disposition de son institution à poursuivre le soutien des efforts déployés pour le développement du secteur des transports en Tunisie, notamment au niveau des transports publics et à élargir les domaines de coopération au cours de la prochaine période.

En fait, le ministre des Transports, Rachid Amri s’est entretenu, lundi à Tunis, avec une délégation de la BM conduite par Arrobio, dans le cadre du processus d’évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du Programme intégré de résilience aux catastrophes « ResCat ».

Les deux parties ont discuté dans ce cadre des perspectives de coopération dans le domaine du transport urbain, notamment des moyens d’appui à la Société des Transports de Tunis (TRANSTU) dans la concrétisation de ses investissements prioritaires afin de renforcer sa flotte et de développer ses services en faveur des citoyens.

La rencontre a porté sur le ResCat cofinancé par la BAD et l’Agence française de développement, notamment les projets sous la tutelle de l’Institut national de météorologie (INM).

Les participants ont mis en exergue l’état d’avancement des projets stratégiques réalisés, dont la modernisation et le renforcement des systèmes de contrôle et de météorologie pour favoriser l’amélioration de la précision des prévisions météorologiques et hisser la qualité des services fournis.

Ces projets comprennent l’acquisition et l’installation d’un réseau de radars de surveillance météorologique couvrant l’ensemble du territoire de la République, la réhabilitation du réseau de transmission de données, l’acquisition d’équipements de pointe pour moderniser et développer les réseaux d’échange de données, la réhabilitation du centre de prévisions météorologiques et le développement du réseau de stations de surveillance météorologique dans les aéroports.

Le programme comporte, également, l’acquisition d’un système développé de production de données pour la surveillance météorologique et d’une station moderne pour la réception et l’exploitation des images satellites de troisième génération outre l’adhésion au Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme.

Il concerne l’extension du système de gestion de la qualité ISO 9001 pour couvrir tous les domaines d’activité et services de l’institut. Les deux parties ont insisté, à cette occasion, sur la nécessité d’inscrire cet appui dans le cadre d’un programme intégré englobant tous les aspects liés à l’institution et sa restructuration, dans une perspective à moyen et long terme.

Le ministre des transports a souligné que les perspectives de coopération avec la BM s’inscrivent dans le cadre de la concrétisation des aspirations du gouvernement tunisien visant à renforcer le partenariat stratégique avec cette institution financière internationale.