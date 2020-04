Une expérience pilote d’essai de quatre drones équipés de caméras thermiques et de hauts parleurs, fournis par le groupe Telnet pour lutter contre le Coronavirus, a été menée, vendredi, au Centre de Formation Professionnelle Agricole dans le Secteur de l’Aviculture de Sidi Thabet relevant du gouvernorat de l’Ariana.

Le ministre de la Santé, Abdellatif Mekki qui a supervisé cette expérience pilote, a souligné l’importance de ces drones dans la limitation de la propagation du virus, selon une méthode scientifique et efficace, à l’instar de ce qui existe dans de nombreux pays du monde.

Ces drones seront utilisés dans les zones et les espaces de rassemblement des citoyens tels que le marché de gros, les stations de transport public, les hôpitaux et autres, en s’appuyant sur une vingtaine de pilotes qui assurent leur mission à distance à l’aide de haut-parleurs et d’enregistrement intelligent de vidéos des sujets suspectés d’être porteurs du virus, avant d’envoyer les données à la salle d’opération du ministère de la Santé.

Concernant l’efficacité des tests de dépistage rapide adoptés par l’Observatoire National des maladies nouvelles et émergentes dans la région du Grand Tunis et au gouvernorat de Kebili, Mekki a expliqué dans une déclaration à la TAP, que les tests effectués ont été utilisés à titre d’expérimentation dans le cadre d’un dépistage préliminaire, avant d’adopter réellement ce procédé sur des milliers de personnes.