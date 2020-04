Une équipe de travail sera formée pour l’élaboration d’une vision stratégique permettant de trouver des solutions à l’ensemble des problèmes du bassin minier, tout en prenant en considération, les aspects de développement, économiques, sociaux et environnementaux de la région, c’est ce qui a été décidé lors d’un conseil ministériel restreint, tenu vendredi à la Kasbah, sous la présidence du chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh.

Il a été décidé, également, de former une équipe de négociation, laquelle comprendra des représentants de la présidence du gouvernement ainsi que des différents ministères concernés, pour définir des solutions urgentes, à même de permettre la reprise du rythme de la production et de résoudre le problème du transport de 2,5 millions de tonnes de phosphates, destinés à l’exportation et à la transformation.

L’objectif est d’assurer la pérennité la compagnie des phosphates de Gafsa, dont les pertes ont dépassé les 1000 milliards, en comparaison avec l’année 2010.

Le conseil ministériel restreint a appelé, aussi, à l’impératif de réparer, en urgence, la ligne ferroviaire n° 15 et finaliser la dernière phase de la construction de l’usine d’El Mdhila, pour qu’elle entre en exploitation, le plus tôt possible.

Il est à noter que le secteur des phosphates dans le bassin minier fonctionne, actuellement, à 30% de sa capacité totale, ce qui a causé de grandes pertes à l’économie du pays, surtout durant cette période de la crise sanitaire.