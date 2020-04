L’AUDA–NEPAD (Agence de Développement de l’Union Africaine) et le Groupe Ecobank seraient en train d’élaborer une initiative de soutein aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME) en Afrique qui font face aux défis économiques et sociaux causés par la pandémie du COVID-19, rapporte le site web africanews., citant Ibrahim Assane Mayaki et Ade Ayeyemi, respectivement DG d’AUDA-NEPAD et Groupe Ecobank.

Cette initiative viserait 3 objectifs principaux.

Le premier concerne la création d’une plateforme unique qui abordera les problèmes, les défis et les besoins des MPME pendant et après la pandémie du COVID-19, et sera un outil inclusif, flexible, et complet pour les MPME des secteur formel et informel sur l’ensemble du continent.

Le second objectif vise à “identifier les opportunités et les moyens innovants qui permettront de soutenir et de protéger les MPME et les opportunités d’emploi, dans les secteurs de l’agroalimentaire, de la santé, les startups technologiques, et les entités se trouvant dans le circuit de la chaîne d’approvisionnement…”. Sachant que les MPME représentent environ 90% des entreprises dans la plupart des économies africaines.

Quant au troisiène objectif, il consiste à “coordonner et harmoniser les initiatives et les efforts en cours qui accompagnent les MPME en leur permettant l’accès à l’information, aux financements et aux mesures de relance budgétaire pendant la phase active de la pandémie”.

Mais ce n’est pas tout, puisqu’il est indiqué que la plateforme ambitionne également de garantir aux MPME un accès continu aux marchés nationaux, régionaux et continentaux…

Conscient que la pandémie du COVID-19 aura de lourdes conséquences sur les économies et les entreprises africaines, Dr Mayaki souligne que «AUDA–NEPAD et le Groupe Ecobank ont l’intention de construire conjointement une plateforme continentale basée sur notre campagne initiale “100 000 PME d’ici 2020″ qui fournira une réponse immédiate à l’impact potentiel du COVID-19 sur les PME et la création d’emplois sur le continent».

Pour ce faire, il assure que l’AUDA–NEPAD s’appuiera sur ses instruments, réseaux et programmes existants pour rassembler les parties prenantes autour d’une plateforme numérique qui présente et surveille les progrès accomplis.

De son côté, rappelant que “… la fragilité de certaines économies africaines est plus prononcée avec l’impact du COVID-19, Ade AYEYEMI estime nécessaire la coordination continentale pour soutenir les mesures nationales prises par les gouvernements pour freiner la propagation du virus sur le continent”.

Et d’ajouter que «… l’objectif de la plateforme continentale est aligné sur la vision de Ecobank de contribuer au développement économique et social de l’Afrique, dans laquelle nous sommes implantés…».

Les deux partenaires soulignent qu’ils vont travailler avec d’autres institutions et entreprises africaines qui partagent la même vision pour utiliser la plateforme de suivi et d’analyse comparative, permettant ainsi aux membres et aux MPME de partager leurs expériences, meilleures pratiques, politiques nationales et défis…