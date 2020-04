L’Allemagne a donné son feu vert pour des essais cliniques d’un vaccin contre le cornavirus. Cette autorisation a été accordée à la société BioNtech, qui coopère avec la société pharmaceutique Pfizer, pour des tests devant toucher près de 200 volontaires.

“Le test de vaccins chez l’homme est une étape importante sur la voie de la mise en place de vaccins sûrs et efficaces contre le Covid-19”. En Allemagne on estime possible la mise au point d’un vaccin en cours d’année.

Dans le monde, plusieurs dizaines de projets de vaccins ont été lancés et quatre substances actives ont déjà été testées en Chine et aux Etats-Unis.