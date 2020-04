Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a appelé à la vigilance et au suivi continu des oliveraies, à un moment où les conditions climatiques actuelles deviennent favorables à la propagation de la mouche d’olives.

Le département ministériel a affirmé, jeudi dans son communiqué, que ses services continuent à suivre de très près les ravageurs, à travers leurs réseaux de contrôle installés à cet effet, d’une manière périodique et régulière pour intervenir dans les délais impartis à l’effet de lutter contre cette mouche ravageuse des fruits en formation.

La mouche de l’olivier, Bactrocera (Dacus) oleae, est le principal ravageur de l’olivier. Cet insecte qui prolifère au printemps et au début de l’été cause des pertes énormes à la récolte d’oliviers et augment l’acidité de l’huile d’olive.