Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, a souligné mercredi 22 avril que l’organisation est prête à appuyer le ministère du Transport afin que le secteur puisse jouer son rôle stratégique dans le développement de l’économie nationale.

Selon un communiqué publié sur la page officielle de l’organisation, Taboubi souligne, lors de sa réunion avec le ministre d’Etat chargé du Transport et de la Logistique, Anouar Maarouf, que la conjoncture actuelle impose plus de coordination entre les parties politiques et sociales afin de garantir la continuité du service public et surmonter la crise due au coronavirus.

A cette occasion, Taboubi a salué les efforts des travailleurs des établissements publics de transport qui assurent la continuité des services rendus aux citoyens dans cette période de confinement.

Pour sa part, Maarouf a indiqué que le ministère et l’UGTT sont d’accord sur l’urgence de mettre en place un programme de sauvetage des institutions publiques de transport qui connaissent de grandes difficultés afin de préserver leur pérennité et leur caractère public.

Maarouf a aussi souligné l’importance de maintenir le dialogue entre l’administration et la partie syndicale afin de promouvoir le secteur du transport.

A noter que des membres de la fédération générale du transport ont pris part à cette rencontre.