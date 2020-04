Un portail baptisé covid19.conect.org.tn vient d’être lancé par la CONECT, pour informer et accompagner les entrepreneurs dans le redémarrage de leurs activités dans les meilleures conditions, en prévision du déconfinement.

Un cellule de veille est mise à la disposition des visiteurs de ce portail pour les aider à gérer et dépasser la crise du Covid-19, indiqué la CONECT, mardi 21 avril.

Des experts sont à l’écoute pour répondre aux questions d’ordre économique, juridique, fiscal et social posées par les adhérents et les entrepreneurs. Ces derniers peuvent ainsi avoir des conseils, et une assistance, personnalisés, ajoute la CONECT.

Des informations utiles relatives aux dernières actualités liées au COVID-19 et aux mesures, ainsi qu’aux décisions prises dans ce cadre avec des mises à jour régulières sont accessibles sur ce portail.