Le ministre de l’Industrie et des PMEs, Youssef Ben Salah a présenté ses excuses, mardi, devant la commission parlementaire de la réforme administrative, de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et du contrôle de gestion des deniers publics, concernant la polémique suscitée autour du marché de confection de 2 millions de masques.

“Je me suis excusé pour la polémique suscitée. Qu’elle soit intentionnelle ou non, il fallait que je présente mes excuses”, a-t-il déclaré aux journalistes, au terme d’une audition à l’ARP, à laquelle a également assisté le président de la Fédération tunisienne du textile.

Le ministre de l’Industrie avait contacté par téléphone le député du parti “Al Badil”, Jalel Zayati, également chef de l’entreprise Ortho Group pour la confection de 2 millions de masques.

L’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC), alertée par des industriels et des artisans du textile, a enquêté sur des “suspicions de corruption et de conflits d’intérêts”, dans cette affaire pour la transférer ensuite au procureur de la République auprès du Tribunal de première instance de Tunis. La brigade économique et financière s’est chargée de l’enquête sur ces suspicions.

Mardi, le ministre de l’Industrie a tenu a préciser, devant les parlementaires, que le marché n’a pas été conclu avec le député Jalel Zayeti, pour la confection de 2 millions de bavettes. Il s’agit juste d’une tentative, d’après lui, de répondre, rapidement et dans des délais restreints et demandés, au besoin de fabriquer 2 millions de bavettes lavables et réutilisables.

De son côté, le président de la commission, Badreddine Gamoudi, a précisé que les travaux de la commission dans cette affaire resteront ouverts en attendant le rapport de l’INLUCC, précisant que la commission va informer l’opinion publique de toutes les vérités sur cette affaire.

D’après lui, le dysfonctionnement dans cette affaire, réside dans la précipitation pour répondre à une commande de l’Etat, qui se prépare au post-confinement.

“Il s’agit plutôt d’une faute de communication et non pas de soupçons de corruption, puisque le ministre a veillé à fournir les quantités dans les délais requis”, estime le parlementaire.

Le député Jalel Zayeti aurait aussi présenté ses excuses par écrit, d’après Badreddine Gamoudi. Par ailleurs, Zayati n’a pas assisté à la réunion mardi.