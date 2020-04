Didier Raoult, le directeur de l’IHU Mediterranée-Infection, ne se laisse pas intimidé. Alors qu’ici et là on nous dit qu’il faut s’attendre au pire dans les prochaines semaines, et qu’il ne faut pas s’attendre à un vaccin avant mi-2021, Didier Raoult, lui, nous “rassure” : “l’épidémie de coronavirus est sur une vague descendante, qui pourrait mener à une diminution drastique du nombre de nouveaux cas dans les semaines à venir, en France comme dans d’autres pays”.

Mais encore: “… Je ne prédis pas l’avenir, mais si les choses continuent comme ça, on a bien l’impression que ce qui était l’une des possibilités de cette maladie, c’est-à-dire une maladie saisonnière, est en train de se réaliser”.

Avouons-le, même si cela ne se réalise pas, ça fait du baume au coeur d’entendre une telle nouvelle par ces temps si difficiles et délicats…

Mais bon, passons!

Le Professeur Didier Raoult, qui est passé en seulement quelques semaines de l’anonymat à la célébrité, “est de plus en plus optimiste concernant la perspective d’une sortie de crise sanitaire en France”, selon yahoo/actualités.

Il se base sur les indicateurs de l’évolution de a maladie à Marseille pour montrer son optimisme. “On a maintenant à Marseille une diminution constante du nombre de cas diagnostiqués, mais aussi du nombre de cas hospitalisés en réanimation”, affirme l’infectiologue dans une nouvelle vidéo publiée mardi 21 avrilsur YouTube.

Toutefois, il se montre moins optimiste concernant la diminution du nombre de morts, “ce sera un peu plus long, parce que les gens meurent souvent plus d’un mois après avoir été infectés”.

Et si le coronavirus n’était qu’une maladie saisonnière mais plus foudroyonte que les précédentes ?

Merci Docteur