DHL Global Forwarding vient de lancer un service spécial de fret aérien hebdomadaire de 100 tonnes pour les organisations et les gouvernements expédiant des marchandises de Chine vers l’Afrique et le Moyen-Orient, indique DHL dans un communiqué publiés mardi 21 avril 2020.

En capitalisant sur la situation géographique stratégique de Dubaï comme passerelle vers les pays de la région, le fournisseur international leader de services de transport aérien, maritime et routier (DHL) regroupera les marchandises chinoises à Guangzhou et les expédiera par voie aérienne via Dubaï vers leurs diverses destinations en Afrique et au Moyen-Orient, tout cela en deux ou trois jours, explique l’entreprise.

«DHL Global Forwarding renforce son soutien logistique pour ses clients dans cette zone, qui doivent garantir des chaînes logistiques stables, en particulier en matière de fournitures médicales et essentielles pendant cette période critique. Les nombreuses annulations de vols ayant mis les capacités de fret aérien à l’échelle mondiale à rude épreuve, nous nous engageons à mettre à profit nos capacités, notre réseau mondial et nos solutions personnalisées pour garantir que les marchandises et les ressources essentielles continuent à parvenir aux personnes et communautés d’Afrique et du Moyen-Orient », a déclaré Amadou Diallo, président-directeur général de DHL Global Forwarding Moyen-Orient et Afrique.

Alors que le fret sécurisé depuis la Chine sera en place pendant quatre semaines à partir du 21 avril, DHL Global Forwarding recherche activement à sécuriser les liaisons vers l’ensemble de l’Afrique et à augmenter sa capacité à destination du Moyen-Orient et de l’Afrique sur le long terme.

DHL – L’entreprise de logistique au service du monde



DHL est la première marque mondiale dans le secteur de la logistique. Elle offre une gamme sans commune mesure de services logistiques allant de la livraison de colis à l’échelle nationale et internationale, en passant par les solutions d’expédition et de traitement de bout en bout pour le commerce électronique, le transport express international, le transport routier, aérien et maritime jusqu’à la gestion de la chaîne logistique industrielle.

Comptant quelque 380 000 employés dans plus de 220 pays et territoires du globe, DHL met les personnes en relation avec les entreprises de manière sûre et fiable et facilite ainsi les flux commerciaux mondiaux.

Grâce à ses solutions spécialisées pour les marchés et les secteurs en plein essor, dont la technologie, les sciences du vivant et la santé, l’énergie, l’automobile et le commerce de détail, grâce à son engagement avéré envers la responsabilité d’entreprise et sa présence incomparable sur les marchés en développement, DHL est résolument positionnée comme « l’entreprise de logistique au service du monde ».

DHL fait partie de Deutsche Post DHL. Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 63 milliards d’euros en 2019. Grâce à des méthodes commerciales durables et un engagement envers la société et l’environnement, il a un impact positif sur le monde.

Le groupe Deutsche Post DHL a pour objectif d’atteindre une logistique zéro émission d’ici 2050.