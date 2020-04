Le syndicat des diplômés de l’école nationale d’administration (SDENA) a appelé mardi, dans un communiqué, le chef du gouvernement à la garantie d’une rémunération juste, des fonctionnaires publics, basée sur la compétence, la capacité d’innover et le sens de la responsabilité.

En outre, le syndicat a appelé le chef du gouvernement, le ministre d’Etat chargé de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption ainsi que les membres de la commission de la réforme administrative à élever le niveau du service public et à préserver l’argent des contribuables à travers la garantie de la transparence et de l’efficacité.

Dans ce contexte, le syndicat souligne la nécessité d’informer les contribuables de tous les systèmes de rémunération et de mettre les députés face à leur responsabilité notamment lors de la discussion de la loi des finances.

” La masse salariale a atteint 19 millions de dinars, ce qui représente environ 50% du total des dépenses du budget de l’Etat en 2020 et ce, en l’absence des règles de la transparence, de l’intégrité, de l’efficacité et de la redevabilité inscrites dans l’article 15 de la constitution de 2014 “, ajoute le communiqué.

Le syndicat estime qu’il est temps d’ouvrir les vrais dossiers de la réforme administrative et de la digitalisation de l’Etat en prévision de la période post-coronavirus.