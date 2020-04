Comment soutenir les créateurs et les industries culturelles dans le contexte de la crise Covid-19?” est le thème d’une visio-conférence organisée par l’Organisme Tunisien des Droits d’Auteur et des Droits Voisins (OTDAV) sous l’égide du ministère des affaires culturelles et en partenariat avec l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), à l’occasion de la journée mondiale de la propriété intellectuelle et la journée mondiale du livre et du droit d’auteur, et qui aura lieu ce jeudi 23 Avril 2020 à 13h.

Un lien sera publié demain mercredi permettant d’accéder au live streaming.

Compte tenu de la pandémie de coronavirus et de la nécessité de garantir la sécurité et le bien-être de chacune et chacun, l’OMPI n’organisera aucune manifestation physique et encourage les parties prenantes de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle à célébrer cette journée par des moyens virtuels, puisqu’un grand nombre de manifestations en rapport avec la Journée mondiale de la propriété intellectuelle ont été annulées à travers le monde.

Il est à noter que la Journée mondiale de la propriété intellectuelle 2020 célébrée le 26 avril de chaque année aura pour thème en 2020 ” Innover pour un avenir vert ” lit-on sur le site de l’OMPI.

Tout en explorant comment l’innovation et les droits de propriété intellectuelle peuvent ouvrir la voie à un avenir vert, cette journée vise également à célébrer les nombreux inventeurs et créateurs du monde entier qui sont des sources d’inspiration et parient sur un avenir vert – les femmes, les hommes, les jeunes travaillant sur des solutions de substitution plus propres aux technologies traditionnelles fondées sur les combustibles fossiles et sur des systèmes meilleurs et plus durables de gestion des aliments et des ressources naturelles, et s’appuyant dans le cadre de leur travail sur le système de la propriété intellectuelle en vue de faciliter son adoption et son utilisation dans la société.