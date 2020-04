Les recommandations et solutions pour soutenir et accompagner les entreprises économiques en difficulté, durant cette conjoncture délicate, ont été au cœur d’un entretien, lundi 20 avril2020, entre le ministre des Finances, Mohamed Nizar Yaiche, et le président de l’UTICA, Samir Majoul.

La pandémie du coronavirus a eu un impact négatif sur les activités d’approvisionnement, de vente et de production, estiment plus de 80% des chefs d’entreprise, cités par une récente étude de l’IACE (Institut arabe des chefs d’entreprise).

Menée auprès d’un échantillon de 500 entreprises, exerçant notamment dans les secteurs de l’industrie, du commerce et de services, l’enquête a évalué l’impact du covid-19 sur les activités des entreprises.