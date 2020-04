La SIAME a publié ses indicateurs d’activité relatifs au 1er trimestre 2020.

Chiffre d’affaires :

Les revenus de la SIAME ont enregistré au terme des trois premiers mois de l’année 2020, un ralentissement de -38.6%, soit -3 659 KTND, par rapport aux revenus enregistrés durant la même période de l’année 2019 et ce suite à l’arrêt de l’activité à partir du 19 Mars 2020.

Les mesures de confinement général décrétées par le gouvernement, pour parer à la propagation du virus COVID-19, ont empêché de traiter les commandes en cours, notamment pour la STEG et à l’Export.

Le montant des livraisons non facturées s’élèvent à 3 Millions de Dinars, reportées sine die pour l’après confinement.

En somme, le recul des ventes du premier trimestre 2020 se détaille comme suit :

– Le ralentissement des ventes sur le Marché Local de -2 734 KTND soit -36.5% dû à :

* La baisse des ventes dans le réseau de la distribution privée de -535 KTND, soit -12.4 %.

* Le recul des ventes à la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz « STEG », de -2 199 KTND, soit – 69 %, par rapport à celles réalisées à la même période de l’exercice 2019.

Le gap des ventes à la STEG, s’explique par la non facturation des livraisons du mois de Mars et le décalage des nouveaux marchés qui sont contractuellement prévues pour le deuxième trimestre de l’année en cours. Il convient de rappeler que notre carnet de commandes STEG enregistre à ce jour 9 Millions de Dinars et ce compte non tenu des soumissions en cours et dont le montant s’élève à approximativement 6 Millions de Dinars.

– Le recul des ventes à l’export de -46,5%, soit -925 KTND, dû au report de la facturation de l’équivalent de 1,5 Million de Dinars destinés à plusieurs clients notamment en Irak, Maroc et Burkina Faso.

Investissements :

Le total des investissements réalisés au 31/03/2020, s’élève à 179 KTND, contre 353 KTND durant la même période de l’année 2019. Les investissements entrepris au terme du premier trimestre 2020, se détaillent comme suit :

– Investissements matériels pour un montant de 88 KTND.

– Investissements immatériels pour un montant de 91 KTND, dont 75 KTND représentent des prestations pour le projet des compteurs SMART.

Endettement :

L’endettement bancaire de la SIAME a enregistré au terme du premier trimestre 2020, un net repli de -3 955 KTND par rapport à son niveau à la même période de l’année 2019, soit -20%, passant ainsi de 20 060 KTND au 31/03/2019 à 16 105 KTND au 31/03/2020.