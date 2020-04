Le renforcement du travail en commun dans l’objectif de réformer les entreprises publiques du transport, de les promouvoir et de préserver les emplois, pour qu’elles jouent pleinement leurs rôles, tel est le principal accord issu de l’entretien qu’a eu samedi, le ministre d’Etat chargé du Transport et de la Logistique, Anouar Maarouf avec le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi.

Les deux responsables ont examiné les moyens de gere la situation actuelle pour préserver la sécurité des agents du transport et les usagers, soulignant l’importance d’assurer les déplacements nécessaires notamment avec la poursuite de l’exécution des mesures de prévention contre la propagation du covid-19, selon un communiqué publié par le département du transport, à Tunis.

Le ministre et le secrétaire général de l’UGTT ont réitéré leur attachement à poursuivre la coordination des efforts communs en vue de surmonter les problèmes résultant de la crise actuelle que vit la Tunisie ainsi que le reste des pays du monde.

Ils ont salué les efforts du secteur du transport (aérien ; terrestre et maritime) au cours de cette période exceptionnelle pour assurer les moyens du transport et les opérations d’exportation et d’importation, au service de l’économie nationale.