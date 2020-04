L’Agence Nationale de la Sécurité Informatique met en garde contre une vague de tentatives de #phishing (hameçonnage) qui cible les utilisateurs et ce, en utilisant des #emails_frauduleux pour #piéger leurs victimes en les invitant à modifier les paramètres d’accès de leurs boîtes e-mail.

Le pirate, en usurpant l’identité du fournisseur d’accès, invite la victime à cliquer sur un lien pour débloquer sa boîte e-mail, à défaut de la désactiver.

À ce titre, l’ANSI vous conseille d’ignorer ces emails suspects, de ne pas cliquer sur les liens et de #vérifier minutieusement l’origine des emails en vous référant aux emails #officiels des organismes et entreprises et ne pas y faire suite en cas de doute .