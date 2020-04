AMEN CAPITAL porte à la connaissance du public que le démarrage des opérations de souscriptions publiques des parts du Fonds Commun de Placement à Risque bénéficiant d’une procédure allégée « AMENCAPITAL 4 » a commencé le 17 mars 2020 et se terminera le 16 Mars 2021.

« AMENCAPITAL 4 » présente les caractéristiques suivantes :

RENSEIGNEMENTS GENERAUX :

Dénomination : AMENCAPITAL 4

Siège social : 5ème étage de la tour C, Immeuble AMEN BANK, Avenue Mohamed V, 1002-Tunis

Forme juridique : Fonds Commun de Placement à Risque bénéficiant d’une procédure allégée

Durée : 10 ans à compter de sa date de constitution, éventuellement prorogée d’un maximum de deux périodes d’un an chacune

Visa : Visa n°20-1037 du 17 mars 2020

Objet Social : La participation, pour le compte de porteurs de parts et en vue de sa rétrocession, au renforcement des opportunités d’investissement et des fonds propres des sociétés établies en Tunisie et non cotées à la bourse des valeurs mobilières de Tunis à l’exception de celles exerçant dans le secteur immobilier relatif à l’habitat.

Législation applicable :

Code des Organismes de Placement Collectif promulgué par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents

Montant du fonds : 30 000 000 dinars divisé en 30 000 parts de 1 000 dinars chacune.

Date d’agrément : 25 septembre 2019

Promoteurs : AMEN CAPITAL et AMEN BANK

Gestionnaire : AMEN CAPITAL

Dépositaire : AMEN BANK

Distributeur : AMEN CAPITAL