Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) vient de communiquer les derniers chiffres sur la pandémie du coronavirus en Afrique.

Ainsi, au 16 avril 2020, l’Afrique compte 910 décès dus à la pandémie de COVID-19 pour 17 247 cas d’infections.

Dans sa dernière mise à jour, le CDC Afrique, l’agence spécialisée de la Commission de l’Union africaine (UA) et composée de 55 membres, souligne que les pays africains les plus durement touchés sont l’Afrique du Sud (2 506 cas confirmés), l’Egypte (2 505 cas), l’Algérie (2 160 cas) et le Maroc (2 024 cas).

En outre, 3 546 personnes infectées par le COVID-19 se sont rétablies.