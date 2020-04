La société Carthage Cement, a publié ses indicateurs d’activité relatifs au 1er trimestre 2020.

La société a suspendu ses activités de production et de ventes de ses trois activités depuis le 20-03-2020 en application de la décision gouvernementale de confinement général en précaution de contamination du virus COVID-19.

Cette suspension se poursuivra jusqu’au 19-04-2020.

La société a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la surveillance et la sécurité de ses différents sites.

Activité Ciment :

La production du clinker a atteint 145 815 tonnes au 31 Mars 2020. Il est à signaler qu’un arrêt technique pour les entretiens annuels des équipements de la production du clinker a été réalisé au cours du premier trimestre 2020.

Pour les ciments, la production annuelle a enregistré une augmentation de 8% pour atteindre 362 356 millions tonnes de ciment contre 335 003 tonnes pour le premier trimestre 2019.

Le chiffre d’affaires local a affiché une hausse de 33%, passant de 41,648 MTND en 2019 à 55,476 MTND en 2020.

Une reprise des ventes de clinker destiné à l’exportation a été enregistrée courant ce premier trimestre 2020 générant un chiffre d’affaires de 0,832 MTND.

Activité Agrégats :

Le secteur des agrégats a été impacté par le retard enregistré dans l’exécution de plusieurs marchés public et à l’arrêt de la production et des ventes courant le mois de Mars 2020.

Carthage Cement n’a pas été épargné.

Activité Ready Mix :

Pour le premier trimestre, l’activité a enregistré une stabilité de son chiffre d’affaires qui a atteint à 3,031 MTND en 2020 contre 3,052 MTND en 2019.

investissements :

Au 31/03/2020 les investissements ont atteint 1,633 MTND.

L’endettement :

Au 31/03/2020 l’endettement global a atteint 419,559 MTND, soit une baisse de 22% par rapport au 31/12/2019 et ce suite à la réalisation de l’augmentation du capital et l’exécution du plan de remboursement des dettes convenu avec les banques et les bailleurs de fond.