Les principales préoccupations des entreprises allemandes installées en Tunisie ont été au centre de la rencontre qui a eu lieu mercredi, entre le ministre de l’Industrie et des petites et moyennes entreprises, Salah Ben Youssef, et l’ambassadeur d’Allemagne à Tunis, Andreas Reinicke, en présence du directeur général de la chambre tuniso-allemande de l’industrie et du commerce (AHK), Börn Bousselmi.

Le ministre a souligné l’action menée par la Tunisie pour renforcer davantage les relations tuniso-allemandes dans tous les domaines notamment dans le domaine industriel, rappelant les relations privilégiées entre les deux pays, selon un communiqué publié à Tunis, par le département de l’industrie.

A rappeler qu’une enquête menée en ligne, par l’AHK, au cours de la première semaine d’avril auprès de 130 entreprises allemandes installées en Tunisie, a montré qu’un tiers de ces entreprises n’excluent pas une fermeture définitive, 4/5 d’entre elles s’attendent à une réduction voire à une annulation de leurs investissements prévus et prés de 50% s’attendent à un impact fort ou très fort sur leurs finances.

D’après cette enquête, l’impact sur l’emploi risque d’être conséquent. A l’heure actuelle, 70% des entreprises craignent une réduction de leurs effectifs.